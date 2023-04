POL-EL: Breddenberg - 13 Bienenstöcke entwendet - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 22 Uhr, kam es um 14 Uhr in der Straße Kellners Tannen in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den in Fahrtrichtung Hubertusstraße rechtsseitig am Fahrbahnrand abgestellte Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, ...

