Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstag kam es um 10:30 Uhr in der Waldstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte einen 74-jährigen Pedelec-Fahrer beim Vorbeifahren mit seinem silbernen Mazda, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer: 0591-87-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell