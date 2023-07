POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (30.06. bis 03.07.2023) in eine Cafeteria an der Teckstraße, ein Büro an der Seilerstraße und einen Imbiss an der Landhausstraße eingebrochen. An der Teckstraße schnitten die Täter zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Montag, 09.50 Uhr, ein Fliegengitter auf und stiegen über ein gekipptes Fenster in den Küchenraum. Sie flüchteten ohne ...

mehr