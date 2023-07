Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (30.06. bis 03.07.2023) in eine Cafeteria an der Teckstraße, ein Büro an der Seilerstraße und einen Imbiss an der Landhausstraße eingebrochen. An der Teckstraße schnitten die Täter zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Montag, 09.50 Uhr, ein Fliegengitter auf und stiegen über ein gekipptes Fenster in den Küchenraum. Sie flüchteten ohne Beute. An der Seilerstraße gelangten Unbekannte zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Montag, 10.00 Uhr, auf nicht geklärte Weise in ein Gebäude. Dort brachen sie mehrere Türen auf und stahlen aus einem Büro einen Tresor mit unbekanntem Inhalt. An der Landhausstraße verschafften sich die Täter in der Nacht zum Montag, zwischen 00.30 Uhr und 06.50 Uhr, auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Imbiss. Dort durchsuchten sie Schränke und erbeuteten ein Mobiltelefon und eine Musikbox im Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich in den Fällen der Teckstraße und der Landhausstraße unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße und im Fall der Seilerstraße unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

