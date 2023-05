POL-EU: Schlägerei mit mehreren Personen

Kall (ots) - Unbekannte zerstörten in der Zeit von Dienstagabend (19.30 Uhr) bis Mittwochmorgen (8.30 Uhr) mithilfe eines Steins das Fenster eines Geschäfts in der Hüttenstraße und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Die Einbrecher entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: ...

mehr