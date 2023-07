Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerdiebe unterwegs- Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag (01.07.2023) und Montag (03.07.2023) an der Langobardenstraße und an der Knollstraße Roller gestohlen. An der Langobardenstraße stahlen die Diebe das blaue Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 260 VKH zwischen Samstagmittag, 14.00 Uhr und Montagmorgen, 08.15 Uhr. Der Roller war mit einem Lenkradschloss gesichert und stand auf Höhe der Hausnummer 32. An der Knollstraße stellte der 59-jährige Besitzer seinen grünen Motoroller des Herstellers Piaggio mit dem Kennzeichen LB-WF 74 auf Höhe Hausnummer 1 ab und sicherte ihn mit einem Lenkradschloss. Die Diebe stahlen das alarmgesicherte Fahrzeug im Zeitraum zwischen Samstagmittag, 12.00 Uhr und Montagmorgen, 07.00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich des Diebstahls in der Langobardenstraße beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 und bezüglich des Diebstahls in der Knollstraße beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

