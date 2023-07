Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 43 Jahre alter Autofahrer ist am späten Montagabend (03.07.2023) in der Steinhaldenstraße von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gebüsch gefahren. Der 43-Jährige war gegen 23.15 Uhr mit seinem Renault Scenic in der Steinhaldenstraße Richtung Neugereut unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 71 kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst ein Verkehrsschild und ein Ortschild um, bevor er einen Zaun durchbrach und der Renault durch Büsche und Bäume zum Stehen kam. Der 43-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Da nach ersten Ermittlungen der Verdacht besteht, dass der Fahrer übermüdet war, beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

