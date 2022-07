Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin versucht Streit zu schlichten und wird selbst angegriffen

Hagen-Lennetal (ots)

Bei dem Versuch einen Streit zu schlichten wurde eine 23-Jährige am Sonntag (10.07.2022) in der Profilstraße leicht verletzt. Die Hagenerin besuchte mit einer Freundin und einem Freund eine Open-Air-Veranstaltung. Als ihre gleichaltrige Bekannte gegen 1.50 Uhr auf der Tanzfläche mit drei jungen Frauen eine Auseinandersetzung hatte fürchtete sie, dass eine der Personen ihrer Freundin in das Gesicht schlagen wollte. Die Hagenerin stellte sich nach eigenen Angaben dazwischen - eine der Frauen habe ihr daraufhin unvermittelt mit ihren Fingernägeln durch das Gesicht gekratzt. Auf Höhe der Toilettenräume stießen die beiden Parteien im weiteren Verlauf ein zweites Mal aufeinander. Die drei Frauen seien auf die 23-Jährige zugegangen, zogen ihr an den Haaren und kratzten sie am Dekolleté. Als sie auf dem Boden gelegen habe, sei sie noch mit Faustschlägen angegangen worden, bis ihre Freunde ihr zu Hilfe eilten. Die 23-Jährige konnte stellenweise Personalien zu den Kontrahentinnen angeben - beteiligt war eine 26-jährige Schwerterin. Auch die anderen zwei Frauen, darunter die Hauptaggressorin (ca. mitte 20 Jahre alt, 1,60m groß, zierlich, schwarze lange Haare, roter Blazer), sollen aus Schwerte kommen.

Die Hagener erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Sie verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Sie hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,1 Promille. Ihre gleichaltrige Freundin von 0,9 Promille. Ihr Begleiter hatte keinen Alkohol getrunken. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

