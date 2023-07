Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Duo beraubt 21-Jährigen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (01.07.2023) zwei Männer im Alter von 19 und 23 vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 21 Jahre alten Mann geschlagen und bestohlen zu haben. Der 21-Jährige verließ gegen 01.15 Uhr zusammen mit einem Freund eine Diskothek an der Theodor-Heuss-Straße und lief anschließend die Hospitalstraße entlang. Auf Höhe der Gymnasiumstraße trafen die beiden dann auf die 19 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen, mit denen sie in einen Streit gerieten. Hierbei forderten sie den 21-Jährigen dazu auf, seine Umhängetasche auszuhändigen und drohten ihm mit Gewalt. Nachdem der 21-Jährige sich weiterhin weigerte, packten ihn die beiden am Hals und raubten ihm seine Umhängtasche. Die beiden Tatverdächtigen rannten anschließend in Richtung Fritz-Elsas-Straße davon, entnahmen etwa 40,00 Euro Bargeld aus der Tasche und warfen sie anschließend weg. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Flüchtigen nur wenig später im Bereich des Jobstwegs vorläufig fest und fanden die Umhängetasche in einem Grünstreifen an der Fritz-Elsas-Straße. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell