POL-KI: 230511.1 Schwentinental: Fliegerbombe ist entschärft

Kiel (ots) - Mittwochabend, 03.05.2023, ist eine Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein vermeintlicher Teppichhändler suchte sie an ihrem Haus in Suchsdorf auf uns verschaffte sich unter dem Vorwand Teppiche verkaufen zu wollen Zugang. In einem unbeobachteten Moment entwendete er mehrere Schmuckstücke. Nach jetzigem Ermittlungsstand klingelte gegen 18:35 ...

