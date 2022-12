Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Straßenlaterne umgefahren - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag beschädigte ein unbekannter Täter eine Straßenlaterne in der Kastanienstraße. Der Spurenlage nach zu urteilen, fuhr hier ein Pkw gegen die Straßenlaterne. Diese brach dabei aus der Straßenverankerung und fiel auf das angrenzende Grundstück. Der hier entstandene Sachschaden wurde mit ca. 3000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei sicherte vor Ort umfangreiche Spuren und nahm die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen welche Hinweise zur Tat, Tatfahrzeug oder Täter geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch, unter Nennung der Bezugsnummer 22501843, in Verbindung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell