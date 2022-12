Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti-Schmierereien - Zeugen gesucht

Bösleben-Wüllersleben (ots)

Gleich mehrere Sachbeschädigungen verübte ein unbekannter Täter in der vergangenen Nacht. Dabei besprühte der oder die Täter, im Bereich der Arnstädter Straße und angrenzender Straßen, mittels roter und schwarzer Sprühfarbe, die Hausfassaden mehrere Wohnhäuser und des Kindergartens. Außerdem wurde die Rückwand einer Bushaltestelle besprüht. Neben den nicht pfleglich gewählten Wortschmierereien, wurden auch diverse Sprüche bedrohlichen Inhalts aufgesprüht. Insgesamt entstand an den Fassaden und der Bushaltestelle Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht sie Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Diese setzen sich bitte, unter Nennung der Bezugsnummer 0317035/2022, telefonisch (Tel.:03677/601124) in Verbindung.(rk)

