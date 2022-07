Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 29.07.-31.07.2022

Hildesheim (ots)

(wie): Sachbeschädigung an Pkw in Elze in zwei Fällen - Zeugenaufruf

In der Tatzeit von Donnerstag, 28.07.2022, 23 Uhr, bis Freitag, 29.07.2022, 08:05 Uhr, kam es in der Wilhelm-Raabe-Straße in Elze, auf Höhe der Einmündung zur Bunzlauer Straße, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich durch Abtreten die Außenspiegel des Pkws VW. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Eine weitere Sachbeschädigung an einem Pkw ereignete sich in dem Tatzeitraum vom 28.07.2022, 15:00 Uhr, bis 29.07.2022, 07:30 Uhr in der Königsberger Straße in Elze. Auch hier beschädigte ein bislang unbekannter Täter, vermutlich durch Abtreten, die Außenspiegel eines geparkten Pkws VW. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Schaufensterscheibe in Betheln - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum vom 24.07.2022, 08:00 Uhr, bis 29.07.2022, 12:30 Uhr, besprüht ein bislang unbekannter Täter mit schwarzer Graffiti Farbe eine Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäfts in Betheln. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Sorsum

Am 31.07.2022 führten Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der B 3 in Höhe des Abzweiges Sorsum Geschwindigkeitsmessungen in der dortigen 70 km/h-Zone durch. Insgesamt ahndeten die Beamten 16 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug 115 km/h. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

