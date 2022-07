POL-HI: Sarstedt - Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots) - Harsum - (ede) Im Zeitraum von Donnerstag 28.07.2022 bis Samstag 30.07.2022 wurden in Harsum an bislang drei Wohnhäusern die außen an der Fassade liegenden Telefonleitungen jeweils an mehreren Stellen durchtrennt. Die Taten ereigneten sich in der Breiten Straße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Zeitraum von 21:30 bis 06:20 Uhr, in der Straße Hoher Weg von Donnerstag 06:00 Uhr bis Samstag ...

