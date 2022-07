POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Verkehrssünder muss noch vor Ort zahlen

Hildesheim (ots) - Alfeld - In der Zeit vom 29.07.2022, 17:00 Uhr, bis zum 30.07.2022, 10:00 Uhr, wurde in der Hannoverschen Straße versucht, in ein Lager einer dortigen Firma einzubrechen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln misslang und es kam zu keinem Entwendungsschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 in ...

mehr