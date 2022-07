Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Telefonleitungen an Wohnhäusern durchschnitten

Hildesheim (ots)

Harsum - (ede) Im Zeitraum von Donnerstag 28.07.2022 bis Samstag 30.07.2022 wurden in Harsum an bislang drei Wohnhäusern die außen an der Fassade liegenden Telefonleitungen jeweils an mehreren Stellen durchtrennt. Die Taten ereigneten sich in der Breiten Straße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Zeitraum von 21:30 bis 06:20 Uhr, in der Straße Hoher Weg von Donnerstag 06:00 Uhr bis Samstag 17:45 Uhr und in der Oststraße am Samstag von 02:00 bis 08:00 Uhr. Täterhinweise sind bisher nicht vorhanden. Zeugen, die Hinweise geben können oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

