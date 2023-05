Preetz (ots) - Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pohnsdorfer Straße ein. Dabei entwendeten sie nach Angaben des Geschädigten Wertgegenstände im Wert von ca. 135.000 Euro. Die Kriminalpolizei Plön nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Am Freitag, dem 05.05.23, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pohnsdorfer Straße, im ...

mehr