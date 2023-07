Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte/-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (30.06.2023) in der Marienstraße und am Samstag (01.07.2023) an der Stadtbahnhaltestelle "Fasanenhof" zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, Frauen sexuell belästigt zu haben. In der Marienstraße soll der 26-jährige Tatverdächtige am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr vor einem Erotik Shop onaniert haben. Eine Frau, die an ihm vorbeilief, meldete den Vorfall der Polizei. Beamte nahmen den Mann kurz darauf im unmittelbaren Bereich vorläufig fest. An der Haltestelle "Fasanenhof" saßen die zwei Geschädigten im Alter von 15 und 16 Jahren am gegen 23.00 Uhr am Bahnsteig in Fahrtrichtung Gerlingen. Der 37-jährige Tatverdächtige wartete am Bahnsteig gegenüber in Fahrtrichtung Flughafen und soll in der Hose mit seiner Hand offenbar an seinem Glied manipuliert haben. Als die beiden Mädchen Freunde auf den Mann aufmerksam machten, soll dieser in Richtung Laubeweg geflüchtet sein, wo Polizeibeamte ihn vorläufig festnahmen. In beiden Fällen setzten die Beamten die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell