POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen (02.07.2023) einen Mann in der S-Bahn an der Haltestelle Stadtmitte ausgeraubt. Der 61-Jährige stieg, ebenso wie der Täter und sein Begleiter, an der Haltestelle Goldberg in die S1 in Richtung Kirchheim/Teck ein. An der Haltstelle Stadtmitte stiegen die Unbekannten gegen 07.45 Uhr zunächst aus. Einer der Männer kehrte jedoch zurück, schlug dem 61-Jährigen ...

mehr