Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall in Tunnel

Stuttgart-Süd (ots)

Etwa 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag (02.07.2023) in Stuttgart-Süd ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Mann, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, befuhr mit seinem BMW gegen 01.10 Uhr den Viereichenhautunnel in stadtauswärtiger Richtung, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zuerst links, dann rechts gegen die Tunnelwand. Der Fahrer und seine 19 und 22 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

