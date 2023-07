Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Demonstrationsgeschehen mutmaßlicher Klimaaktivisten

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte waren am Samstag (01.07.2023) an mehreren Orten im Stadtgebiet wegen Demonstrationen mutmaßlicher Klimaaktivisten im Einsatz. Über 50 Personen traten gegen 09.30 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Straße, der Neckartalstraße, der Oberen Weinsteige, der Heilbronner Straße, der Geißeichstraße, der Jahnstraße, der Konrad-Adenauer-Straße, der Maybachstraße sowie des Heslacher Tunnels auf die Fahrbahnen und haben sich teilweise am Boden fixiert. Dabei kam es unter anderem im Heslacher Tunnel, in der Geißeichstraße sowie der Heilbronner Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei Stuttgart war mit über 80 Beamtinnen und Beamten sowie mit Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Polizeibeamten konnten die blockierten Straßen bis zirka 12.30 Uhr wieder für den Verkehr freigeben. In der Oberen Weinsteige sowie der Theodor-Heuss-Straße leiteten die Beamten den Verkehr zunächst an einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten vorbei bis diese von den Fahrbahnen gelöst waren. Eine Person in der Oberen Weinsteige ist aktuell noch auf der Fahrbahn fixiert. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter durch Klebstoff leicht verletzt. Die Ermittlungen zu möglichen Verstößen dauern noch an. Im Rahmen der Demonstrationen kam es offenbar zu aggressivem Verhalten gegenüber den Aktivisten. Auch hierzu wurden Ermittlungen eingeleitet.

Stand: 16.20 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell