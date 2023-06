Generalzolldirektion

GZD: Dirk Bremer neuer für Personal und Organisation zuständiger Direktionspräsident der Generalzolldirektion

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

Die Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Prof. Dr. Luise Hölscher, führte am 5. Juni 2023 in Bonn Dirk Bremer in das Amt des Direktionspräsidenten der Direktion I, -Personal, Organisation, Maritime Aufgaben-, der Generalzolldirektion ein. Er übernimmt die Aufgabe von Dr. Armin Rolfink, der neben dem Amt des Vizepräsidenten die Leitung der Direktion I innehatte und zum Bundesministerium der Finanzen gewechselt ist.

Anlässlich der Feierstunde mit zahlreichen Gästen begrüßte die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, auch eine Reihe von Vertreterinnen und Vertretern anderer nationaler Behörden.

Die Direktion I steuert die Personal- und Organisationsangelegenheiten des Zolls. Zudem ist sie zuständig für die maritimen Einheiten des Zolls. Sie ist Teil der Struktur der Generalzolldirektion, einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen, die mit dem Zoll rund 48.000 Beschäftigte hat.

Staatssekretärin Prof. Dr. Hölscher betonte in ihrer Ansprache: "Der Zoll unterliegt einem stetigen Wandel, insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung sowie einer veränderten Arbeitswelt und Demographie. Zur bestmöglichen Aufgabenerledigung ist eine ständige Prüfung und Optimierung der Abläufe notwendig, damit der Zoll weiterhin als Partner der Wirtschaft zum Wohlstand unseres Landes beitragen kann. Die Direktion I stellt hier die Weichen und leistet maßgebliche Unterstützung, um die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen."

Herr Bremer bedankte sich für die zahlreichen guten Wünsche zur Übernahme der Leitung der Direktion I der Generalzolldirektion. Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, u.a. durch knapper werdende Ressourcen bei stetig steigenden Arbeitsmengen sowie hoher Erwartungen an eine moderne und flexible Arbeitswelt, betonte er in seiner Ansprache: "Ich sehe dies auch als große Chance. Unter konsequenter Nutzung der digitalen Möglichkeiten werden wir unsere Arbeitsprozesse weiter optimieren, Prozesse möglicherweise auch neu denken. Besonders wichtig ist mir dabei das Zusammenwirken aller Beteiligten, eine fachübergreifende Zusammenarbeit, das Miteinander! Immer im gemeinsamen Interesse einer sehr guten Aufgabenerledigung und der Schaffung eines attraktiveren Arbeitsumfelds für die Beschäftigten des Zolls."

Werdegang von Dirk Bremer:

Der 1968 in Celle geborene Dipl.-Kfm. Dirk Bremer ist 1998 in die Bundesfinanzverwaltung eingetreten. Sein dienstlicher Werdegang führte ihn über Verwendungen bei der Oberfinanzdirektion Hamburg und im Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung 2011 in das Bundesministerium der Finanzen (BMF).

Im BMF war Herr Bremer in unterschiedlichen Funktionen eingesetzt, zunächst als Projektleiter im Zuge der Übernahme der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer von den Bundesländern in Bonn. Im Jahr 2014 wurde Herrn Bremer die Leitung des Referates Kraftfahrzeug- und Luftverkehrsteuer übertragen, mit dem Umzug der Abteilung III des BMF nach Berlin im Jahr 2016 übernahm er die Leitung des Referates Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Mitte 2017 die Leitung des Referates Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung.

2020 wurde Herr Bremer in der Abteilung III des BMF Unterabteilungsleiter, zunächst für den Bereich Zoll, Verbrauchsteuern und internationale Zusammenarbeit. Anfang 2022 übernahm er die Leitung der Unterabteilung III C, die für den Bereich der Umsatzsteuer zuständig ist.

Seit dem 1. April 2023 leitet Herr Bremer die Direktion I der Generalzolldirektion.

Original-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell