POL-S: Mitarbeiterin überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Zwei Männer haben am Freitag (30.06.2023) eine 47-jährige Frau auf dem Gelände des Großmarktes ausgeraubt. Die Frau war gegen 13.00 Uhr auf dem Weg zur Bank um Geld einzuzahlen, als die beiden Tatverdächtigen an sie herantraten, sie angriffen und Bargeld in unbekannter Höhe raubten. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber und Polizeihunde im Einsatz. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten einen 18 Jahre alten Mann an, ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Einer der Täter trug eine helle Hose, ein helles Oberteil und eine helle Baseballmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden. Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an.

