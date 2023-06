Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie ein Schaden von zirka 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag (30.06.3023) in der Wildunger Straße ereignet hat. Ein 91 Jahre alter Mann war gegen 11.15 Uhr mit seinem Mercedes in der Daimlerstraße Richtung Waiblinger Straße unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Um einen Zusammenstoß mit einem 28 Jahre alten VW-Fahrer zu vermeiden, der zuvor von der Seelbergstraße aus in den Kreisverkehr einfuhr, fuhr der 91-Jährige auf den Gehweg und erfasste den auf Höhe der Einmündung zur Wildunger Straße stehenden 42 Jahre alten Fußgänger. Im weiteren Verlauf prallte er schließlich gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Ford, den er wiederum auf einen dahinterstehenden Ford Galaxy schob. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den leichtverletzten Fußgänger sowie um den ebenfalls leichtverletzten Senior und brachten die beiden Männer vorsorglich in Krankenhäuser. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

