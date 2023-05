Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nach Tötungsdelikt vom 8. April in Asperg befindet sich weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht des 8. April 2023 ist es in Asperg auf einem Schotterparkplatz im Bereich der Eberhardt- und der Augustenstraße zu einem mutmaßlich vollendeten und einem mutmaßlich versuchten Tötungsdelikt an zwei 18-jährigen Männern gekommen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte in diesem Zusammenhang die Sonderkommission "Goethe" eingerichtet, die in der vergangenen Woche in eine Ermittlungsgruppe mit zwölf Ermittlerinnen und Ermittlern überführt wurde.

Bereits zwei Tage nach der Tat waren zwei 17-Jährige sowie ein 20- und ein 27-Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Anfang Mai waren einer der beiden Jugendlichen und der 27 Jahre alte Mann aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Im Zuge der Ermittlungen war jedoch ein weiterer, zur Tatzeit noch 20 Jahre alter Mann in den Fokus der Polizistinnen und Polizisten gerückt. Der Tatverdächtige hatte sich auf seiner Flucht ins Ausland abgesetzt. Am vergangenen Freitag (19.05.2023) reiste der zwischenzeitlich 21-Jährige über den Flughafen Stuttgart wieder nach Deutschland ein und wurde dort von der Polizei festgenommen. Ein bereits durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart beantragter Haftbefehl wegen Totschlags und versuchten Totschlags wurde noch am Freitag im Rahmen einer haftrichterlichen Vorführung in Vollzug gesetzt. Der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart wies den Tatverdächtigen mit noch ungeklärter Staatsangehörigkeit anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen, insbesondere auch zur Tatbeteiligung des 21-Jährigen, dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell