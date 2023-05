POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (22.05.2023) rückte die Feuerwehr Ludwigsburg kurz nach 09.00 Uhr in den Heuweg in Eglosheim aus, nachdem in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Eine Nachbarin bemerkte zunächst den Warnton und schließlich auch, dass Rauch aus einer der Wohnungen drang. Hierauf setzte sie einen Notruf ab. Das Haus wurde im Zuge des Einsatzes geräumt. In der ...

