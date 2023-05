Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Hoher Sachschaden nach Balkonbrand in der Riedstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (22.05.2023) kam es gegen 16:00 Uhr zum Brand auf einem Balkon im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Riedstraße in Leonberg. Mutmaßlich waren bis gegen 15:30 Uhr andauernde Abdichtungsarbeiten auf dem Balkon für die Entstehung des Feuers verantwortlich. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus und hatte den Brand gegen 16:40 Uhr vollständig gelöscht. Das Gebäude konnte anschließend für die Bewohner wieder freigegeben werden, lediglich die zu dem Balkon gehörende Dachgeschosswohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro.

