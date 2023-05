Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unbekannte legen Reißnägel auf Feldweg aus - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich in der Nacht auf letzten Dienstag (16.05.2023) legten unbekannte Personen großflächig Reißnägel im Einmündungsbereich von Mittlerer Weg und Großbottwarer Weg in Pleidelsheim auf die Fahrbahn. Dabei wurden die goldfarbenen Nägel offenbar gezielt so platziert, dass sämtliche Spitzen nach oben zeigten. Nach ersten Zeugenaussagen sollen in der Folge am Dienstag und Mittwoch mehrere Radfahrende über die Nägel gefahren sein, wobei in einigen Fällen auch Reifen beschädigt worden sein müssten. Da der Bereich nicht nur von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern frequentiert, sondern auch von Spaziergängern mit Hunden genutzt wird, ist nicht auszuschließen, dass neben Sachschäden an Fahrrädern vielleicht auch Verletzungen bei Tieren entstanden sind. Geschädigte oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar in Verbindung zu setzen.

