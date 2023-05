Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte brechen mehrere Kellerräume auf

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Personen machten sich zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 14:30 Uhr (20./21.05.2023) an mehreren Kellerräumen in zwei Mehrfamilienhäusern in der Altinger Straße und der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen zu schaffen. In der Altinger Straße brachen sie zunächst das Fenster einer Waschküche auf und gelangten so in den Keller des Gebäudes. Dort wurden insgesamt drei mit Holztüren verschlossene Kellerabteile aufgebrochen. Eine vierte Tür wurde zwar beschädigt, konnte jedoch nicht geöffnet werden. In der Friedrich-Ebert-Straße gelang es den Unbekannten, eine Kellertür aufzubrechen und so Zugang zu dem Mehrfamilienhaus zu erlangen. Im Keller wurden zwei hölzerne Kellerabteile aufgehebelt, ein drittes Abteil hielt dem Aufbruchsversuch stand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in allen Fällen nichts entwendet, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Unklar ist derzeit zudem, ob die Sachverhalte möglicherweise zusammenhängen und die Taten durch die selbe Täterschaft begangen wurde.

