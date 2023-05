Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Heckenbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Sonntagabend (21.05.2023) gegen 19:35 Uhr eine Hecke in der Straße "In den Böden" im Gewann Täle in Nebringen in Brand. Durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen konnte ein Übergriff des Feuers auf einen nahegelegenen Geflügelstall verhindert werden. Durch den Brand wurde eine Thuja Hecke sowie ein Vordach und ein Balken des Geflügelstalls beschädigt. Ebenso entstand am Nachbargrundstück ein Schaden an dort gelagerten Holzpaletten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.dem, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell