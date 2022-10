Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: wechselseitige Körperverletzungen

Meiningen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:00 Uhr in einem Meininger Mehrfamilienhaus zunächst im Rahmen einer gemeinsamen Feierlichkeit mit reichlich Alkohol zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf des Abends eskalierte der Streit zwischen einem 30jährigen Mann und einer 59jährigen Frau, nach anfänglicher Schubserei traf man sich gegenseitig mit Bierflaschen und einem Aschenbecher am Kopf. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatten sich die Parteien bereits getrennt, die leichten Verletzungen des 30jährigen Meiningers konnten vor Ort medizinisch versorgt werden. Die mittlerweile geflüchtete 59jährige Suhlerin konnte in einem Restaurant in der Nähe angetroffen und identifiziert werden. Ihre Verletzungen waren nicht behandlungsbedürftig. Beide Beteiligten waren mit etwa 2 Promille ordentlich alkoholisiert.

