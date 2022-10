Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Sachbeschädigung an Kfz.

Suhl (ots)

Zu eine Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am 30.09.2022 gegen 22.40 Uhr, in Suhl in der Rudolf-Virchow-Straße. Ein Fahrgast benutzte einen KOM der SNG, der Linie A/G. Da er sich weigerte einen Mundschutz zu tragen, wurde er an der KOM Haltestelle M.-Andersen Nexö Str. des KOM verwiesen. Der Bus setzte seine Fahrt fort. Auf der Rücktour kommt der unbekannte Täter dem KOM in der R.-Virchow-Str. entgegen und schleudert einen Stein gegen die Frontscheibe des fahrenden Busses. Danach flüchtet er. An der Scheibe des KOM entsteht ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Der unbekannte Täter war,

- männlich, ca. 30-40 Jahre alt, 180 cm groß, trug eine schwarze Lederjacke und ein Bascape, er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Sachdienliche Hinweise zu der Straftat/Person nimmt die Polizei unter 03681/369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell