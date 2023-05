Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberjettingen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagabend (21.05.2023) gegen 18:15 Uhr eine 57-jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1030 auf Höhe Oberjettingen. Die Zweiradlenkerin war zunächst von Nagold kommend in Richtung Herrenberg unterwegs. Am Kreisverkehr zur Emminger Straße (K 1024) wollte die 57-Jährige den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt in Richtung Herrenberg verlassen. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie im Kreisverkehr zu weit nach rechts, verlor hierbei die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte auf die Fahrbahn. Ein alarmierter Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Motorradlenkerin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

