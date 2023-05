Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Plane eines Anhängers in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Brand geben können, der am Sonntagabend (21.05.2023) in der Bebenhäuser Straße in Böblingen entstand. Gegen 22.35 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Zeuge festgestellt hatte, dass die Plane eines Anhängers in Brand geraten war. Der Zeuge konnte die Plane vom Anhänger entfernen und das Feuer löschen. Ein Übergreifen auf den Inhalt des Anhängers wurde so verhindert und lediglich die Plane beschädigt. Der Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Hinweise, insbesondere zur Brandentstehung, nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

