Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/B45/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen - PM Nr. 2

Mauer/B45/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines Frontalzusammenstoßes auf der B 45 gegen 09:00 Uhr bei Mauer war die B 45 zwischen der Abfahrt Mauer-Nord und Mauer-Süd während des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt. Die Sperrung wurde um 12:56 Uhr wieder aufgehoben. Eine VW-Fahrerin war aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Neckargemünd mit einem Lkw des Gegenverkehrs frontal zusammengestoßen und war anschließend in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die beiden Beteiligten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Abklärung gebracht. Zu den Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell