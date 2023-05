Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Betrunkener beschädigt mehrere Autos

Ludwigsburg (ots)

Am späten Samstagabend gegen 21:20 Uhr riss ein 30-Jähriger Fußgänger in der Salamanderstraße in Kornwestheim an einer Mercedes V-Klasse und an einem Fiat Ducato die Kennzeichen ab. Gegen einen VW Golf warf er einen Kanalschachtdeckel und trat gegen den Außenspiegel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Durch die eingesetzten Polizeistreifen wurde der Mann vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Tatverdächtige stark betrunken war. Bislang ist unklar, ob der Mann weitere Fahrzeuge beschädigt hat. Etwaige Geschädigte sowie Zeugen der Tat werden gebeten sich beim Polizeirevier in Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154/1313-0 oder per Email (kornwestheim.prev@polizei.bwl.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell