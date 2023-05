Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1184, Gemarkung Hildrizhausen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr kam es auf der L1184 zwischen Hildrizhausen und Herrenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer fuhr aus Richtung Hildrizhausen kommend in Richtung Herrenberg. Etwa auf halber Strecke scherte er in einem unübersichtlichen Bereich auf die Gegenfahrbahn aus, vermutlich um einen Überholvorgang einzuleiten. Er erkannte den entgegenkommenden VW Golf einer 55-Jährigen zu spät, bremste stark und zog das Motorrad nach rechts. Das Motorrad kippte dabei nach links, rutschte über die Fahrbahn und streifte das Fahrzeugheck des entgegenkommenden Golfs. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich eine Schulterfraktur zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die L1184 ca. zwei Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell