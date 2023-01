POL-ST: Ibbenbüren, Messenger-Betrug erfolgreich

Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben am Mittwoch (04.01.) an der Karolinenstraße diverse Werkzeuge aus einem weißen Opel entwendet. Das Firmenfahrzeug parkte in der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 6a. Unbekannte hebelten in dieser Zeit die Schiebetür auf der Beifahrerseite des Wagens auf. Daraus entwendeten sie diverse Werkzeuge. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer ...

