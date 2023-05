Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1208, Gemarkung Steinenbronn: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr kam es auf der L1208 zwischen Steinenbronn und Leinfelden / Echterdingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähringer Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer fuhr von aus Richtung Seebrückenmühle kommend in Richtung Steinenbronn und kam den bisherigen Erkenntnissen nach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte hierbei. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mittels Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt etwa 6.000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Säuberung der Fahrbahn musste die L1208 bis kurz vor 13 Uhr Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

