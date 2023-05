Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Hochwertige Tasche entwendet - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend (19.05.2023) um 20:10 Uhr, war der 12-jährige Geschädigte mit drei weiteren Jugendlichen im Stadtgebiet Ludwigsburg unterwegs. Einen davon kannte der Geschädigte flüchtig. Dieser forderte den 12-Jährigen mehrfach auf, ihm seine mitgeführte Tasche der Marke "Gucci", im Wert von circa 890 Euro, zu übergeben. Nachdem sich der Geschädigte weigerte die Tasche herauszugeben, drohte ihm der bislang unbekannte Tatverdächtige körperliche Gewalt an. Daraufhin entfernten sich der Tatverdächtige und der Geschädigte von der Gruppe. Aus Angst vor den angedrohten Schlägen, übergab der Geschädigte schließlich die Tasche. Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung im Innenstadtgebiet verlief erfolglos. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer: 07141 185353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

