POL-ME: 37-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2206148

Ein 37-jähriger Mann aus Monheim am Rhein ist am Mittwoch (29. Juni 2022) bei einem Auffahrunfall in Langenfeld so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13.45 Uhr musste ein 37-jähriger Mann aus Monheim am Rhein mit seinem Opel Astra vor dem Kreuzungsbereich Berghausener Straße/ Karl-Benz-Straße verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm befand sich ein 78-jähriger Langenfelder, der den Bremsvorgang des 37-Jährigen eigenen Angaben zufolge zu spät bemerkte und mit seinem roten Mazda 3 auf den Opel Astra auffuhr.

Durch den Aufprall wurde der 37-Jährige so schwer verletzt, dass er von den eingetroffenen Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 78-Jährige wurde zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

