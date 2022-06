Polizei Mettmann

POL-ME: Brennende Papiertonne auf der Bürgerwiese - Monheim - 2206147

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Donnerstagmorgen des 30.06.2022, gegen 00.20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Monheim am Rhein zu einem Brand auf die Bürgerwiese an der Ida-Siekmann-Straße gerufen. Zeugen hatten dort einen Brand mit meterhohen Flammen entdeckt und den Notruf gewählt.

Beim schnellen Eintreffen erster Einsatzkräfte stellten diese fest, dass mitten auf einer Rasenfläche eine blaue Wertstofftonne für Altpapier brannte. Die Monheimer Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, aber nicht mehr verhindern, dass die Tonne und ihr Inhalt vollständig zerstört wurden.

Nach gemeinsamer Bewertung von Polizei und Feuerwehr wurde das Feuer in der Altpapiertonne von noch unbekanntem Täter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen dazu wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat und zur Identifizierung des oder der Täter, wie auch Angaben zu verdächtigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350 jederzeit entgegen.

