POL-LB: Vaihingen an der Enz: Alkoholisierte Autofahrerin beleidigt Zeugen und Einsatzkräfte der Polizei - Zeugen gesucht

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Donnerstag (18.05.2023) gegen 20:00 Uhr eine alkoholisierte Autofahrerin auf der Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz aus dem Verkehr gezogen werden konnte. Der 39-Jährige war dort von Illingen in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz unterwegs und fuhr hinter einem Dacia, dessen Fahrerin nach Angaben des Zeugen auffallend unsicher war und mehrfach nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs kam. Er verständigte die Polizei über seine Wahrnehmung und wartete schließlich bei der Autofahrerin auf das Eintreffen der Streifenwagenbesatzung. Vor Ort wurden Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung der 37-jährigen Dacia-Fahrerin festgestellt. Da die Frau einen Atemalkoholtest ablehnte, musste sie sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Ferner wurde der Führerschein der 37-Jährigen beschlagnahmt. Sowohl der Zeuge als auch eine Polizeibeamtin und ihr Kollege wurden von der 37-Jährigen während der polizeilichen Maßnahmen heftig beleidigt. Die weiteren Abklärungen ergaben, dass die Tatverdächtige bereits vor rund einem Monat im Bereich Markgröningen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen war. Ferner hatte sie den von ihr gesteuerten Dacia mutmaßlich kurz vor dem aktuellen Sachverhalt im Vaihinger Stadtteil Roßwag entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Da nach Angaben des Zeugen eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender nicht ausgeschlossen werden kann, werden insbesondere Personen gesucht, die auf der B10 von Vaihingen an der Enz in Richtung Illingen unterwegs waren und möglicherweise durch die entgegenkommende Dacia-Fahrerin gefährdet wurden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-1200 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de.

