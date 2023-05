Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Motorradfahrer kollidiert mit Fahrradfahrer - zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Ein missglücktes Überholmanöver führte am Donnerstag (18.05.2023) gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 1066 zwischen Aidlingen und Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer und ein 63-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand. Der 34-Jährige fuhr von Aidlingen kommend in Richtung Sindelfingen und überholte zunächst einen vor ihm fahrenden Lkw. Als der Motorradfahrer vor dem Lkw wieder einscheren wollte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und stürzte anschließend auf einen parallel zur Fahrbahn verlaufenden Feldweg. Dort kollidierte er mit dem 63-jährigen Fahrradfahrer, der ebenfalls in Fahrtrichtung Sindelfingen unterwegs war und keinen Fahrradhelm trug. Beide Unfallbeteiligten zogen sich Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Da aus dem Motorrad Betriebsflüssigkeiten austraten, war die Freiwillige Feuerwehr Böblingen mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort, um die Flüssigkeiten zu binden. Das Motorrad musste anschließend abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell