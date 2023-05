Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw in der Sucystraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person verursachte zwischen Dienstag 21:00 Uhr und Donnerstag 11:40 Uhr (16.-18.05.2023) rund 1.000 Euro Sachschaden an einem in der Sucystraße in Bietigheim-Bissingen geparkten Audi. Hierzu wurde der Kühlergrill mutwillig beschädigt und zudem das vordere Kennzeichen abgerissen. Hintergrund der Tat war möglicherweise der Umstand, dass der Pkw über mehrere Tage nicht ordnungsgemäß auf einem Fußweg abgestellt war und die unbekannte Person sich daran störte. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

