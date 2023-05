Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ergänzungsmeldung zur Schadenshöhe Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Halberstädter Straße 12.05.2023, 01.14 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Eisenacher Straße

12.05.2023, 03.12 Uhr

Unbekannte Täter steckten in der Nacht zu Freitag Müllcontainer in Brand, die zum Teil vollständig zerstört wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Der erste Anruf ging am frühen Freitagmorgen gegen 01.14 Uhr bei der Feuerwehr ein. Aufmerksame Anwohner hatten brennende Müllcontainer in der Halberstädter Straße in Westhagen entdeckt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen vier Container in Vollbrand. Ein Übergreifen auf ein in unmittelbarer Nähe stehendes Trafohaus konnte durch den schnellen Löscheinsatz verhindert werden. Trotzdem entstand aufgrund der hohen Hitzeeinwirkung ein erheblicher Schaden an dem Haus, der durch den Betreiber auf 50000 Euro geschätzt wird.

Etwa zwei Stunden später wurde der Brand von Müllcontainern in der Eisenacher Straße gemeldet. Dabei wurde ein Müllcontainer vollständig zerstört, ein nebenstehender Container für Grünabfälle leicht beschädigt.

Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

