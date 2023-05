Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch auf Baustelle der Feuerwehr - 10.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hattorf, Krugstraße

10.05.2023, 14.30 Uhr - 11.05.2023, 07.10 Uhr

Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag 14.30 Uhr und Donnerstagmorgen 07.10 Uhr auf die Baustelle des Feuerwehrneubaus in der Krugstraße eingedrungen und haben diverse Baumaschinen entwendet. Insgesamt dürfte nach ersten Schätzungen dabei ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstanden sein.

Bei dem Tatort handelt es sich um das umzäunte Baugelände für den Feuerwehrhausneubau der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf an der Einmündung Krugstraße, Ecke Beienroder Straße. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die derzeit unbekannten Täter mit einem Kraftfahrzeug über die Krugstraße an das Baustellengelände. Hier zerstörten sie das Schloss des Hauptzugangstores und gelangten auf das innere Baustellengelände.

Anschließend machten sich die Täter an einem dortigen Baucontainer zu schaffen und öffneten mit brachialer Gewalt die Zugangstür. Die in dem Container befindlichen Baugeräte entwendeten sie, verluden diese auf ein mitgeführtes Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung.

Aufmerksame Zeugen berichteten den aufnehmenden Beamten von einem hellen Kastenwagen, möglicherweise ein VW Transporter, mit dunklem Kotflügel auf der Fahrerseite, der am Mittwochvormittag und Mittwochabend im unmittelbarem Baustellenbereich beobachtet wurde.

Da das Baustellengelände des Feuerwehrhausneubaus an der Krugstraße direkt an der Ortsdurchfahrt und gegenüber einem Wohngebiet liegt, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Insbesondere interessieren sich die Beamten für Beobachtungen hinsichtlich des hellen Kastenwagens. Möglicherweise ist dieser helle Transporter Anwohnern des Wohngebiets am Kahlenberg oder weiteren Zeugen aufgefallen.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

