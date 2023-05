Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Inhaber überrascht Einbrecher und nimmt Verfolgung auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Eichelkamp, Dunantplatz

10.05.2023, 05.40 Uhr bis 06.10 Uhr

Am Mittwochmorgen überraschte ein Wohnungsmieter am Dunantplatz im Wolfsburger Stadtteil Eichelkamp einen Einbrecher und nahm die Verfolgung auf. Der Täter konnte unerkannt mit entwendetem Schmuck und Bargeld entkommen.

Am frühen Mittwochmorgen verließ der Mieter für eine kurze Zeit seine Wohnung am Dunantplatz. Als er zurückkehrte stand plötzlich ein ihm fremder Mann in seiner Wohnung. Als der Mieter den Unbekannten ansprach, was er da mache, flüchtete der Einbrecher umgehend. Der überraschte Wohnungsinhaber nahm kurzzeitig die Verfolgung auf, konnte den Flüchtenden jedoch nicht mehr einholen.

Während der Verfolgung war eine Passantin auf die Situation aufmerksam geworden und hatte geistesgegenwärtig bereits die Polizei verständigt. Die Beamten fahndeten umgehend mit mehreren Streifenwagen in der Umgebung, konnten den Einbrecher jedoch nicht antreffen.

Der Einbrecher war zwischen 45 und 50 Jahre, etwa 1,80 Meter groß und hatte dunkle lockige Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine dunkle Tasche bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell