Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Grillen im Naturschutzgebiet

Hammerstein (ots)

Am späten Nachmittag des gestrigen Tages teilte ein Bürger aus Hammerstein mit, dass in der Höhe der Ortslage Hammerstein am Rhein mehrere Menschen an einer Feuerstelle sitzen. Eine Überprüfung von Beamten der Polizeiinspektion Linz bestätigte diese Angaben. Eine mehrköpfige Familie saß bei offenem Feuer an einer improvisierten Feuerstelle in der Absicht zu grillen.

Da Feuer wurde nach Aufforderung der Polizeibeamten gelöscht. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wird vorgelegt.

Die Polizei weist zu Beginn der hoffentlich bald einkehrenden warmen Temperaturen ausdrücklich darauf hin, dass Grillen oder auch Campen im Naturschutzgebiet nicht erlaubt ist. Da in den vergangenen Jahren leider immer wieder eine große Menge von Unrat an solchen Stellen -insbesondere in Ufernähe des Rheins- hinterlassen wurde, wird die Polizei Linz sehr konsequent vorgehen und entsprechende Anzeigen fertigen.

