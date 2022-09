Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: 27 - jähriger gerät auf dem Heimweg vom Rotweinfest in Streitigkeiten

Ingelheim (ots)

Ingelheim - Ober-Ingelheim Kurz nach Mitternacht begibt sich der 27 Jahre alte Mainzer mit seiner 24 Jahre alten Freundin nach Hause. In der Bahnhofstraße, Höhe der Taunusstraße, wird er von einem unbekannten Mann nach Aussagen des Geschädigten grundlos angegriffen und geschlagen. Der Täter flüchtet anschließend. Der Geschädigte wird durch den Vorfall leicht verletzt. Täterbeschreibung: 180cm groß, trägt Bart und lange braune Haare

Zeugenaufruf:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell